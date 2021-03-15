الجيش: تمارين تدريبية في مناطق عدة

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي: "ستقوم وحدة من الجيش بتواريخ 17،16و18 /3/ 2021 ما بين الساعة 8.00 والساعة 21.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في ثكنة سعيد الخطيب - حمانا، يتخللها استعمال ذخيرة حية وخلبية".كما صدر بيان آخر افاد ان "وحدة من الجيش ستقوم لغاية 1 / 4 / 2021 ما بين الساعة 8.00 والساعة 24.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في مناطق العاقورة- أفقا- اللقلوق وحقل تدريب تم رطيبة، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية واستخدام متفجرات".وفي بيان ثالث، اعلنت انه "لغاية 2 /4 /2021 ضمنا، ستقوم وحدة من الجيش بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية في منطقة رأس مسقا ـ الشمال، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية".كذلك اشارت في بيان رابع الى ان" وحدة من الجيش ستقوم لغاية 18 / 3 / 2021، بإجراء تمارين تدريبية ليلية ونهارية في مخيم التدريب - تربل، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية واستخدام متفجرات وقنابل صوتية ومدخنة".