الاتحاد السرياني: لوضع لبنان تحت وصاية الامم المتحدة

أعلن حزب "الاتحاد السرياني العالمي" في بيان، ان وفدا منه برئاسة رئيسه ابراهيم مراد، زار رعية مار افرام السريانية في مدينة طرابلس والتقوا كاهن الرعية الأب سمير حجار.وأشار البيان الى ان "أمين الشؤون الاجتماعية في الحزب جوزف حجار والاب حجار وزعا المساعدات المادية الشهرية على الأهالي التي يقدمها الحزب بدعم من مجلس بيث نهرين القومي ومؤسساته العالمية وخاصة منظمتي الصليب السرياني وشلومو في أوروبا، على العائلات الاكثر حاجة في لبنان ضمن مشروع التوأمة الذي أطلقه الحزب عام 2008".وأكد مراد في تصريح بعد زيارة الرعية، أن "مدينة طرابلس، عاصمة العيش المشترك الحقيقي، هذه المدينة تهملها الدولة منذ الاستقلال حتى اليوم واضعة شعبها تحت خط الفقر والعوز لاستغلاله في مشاريع مشبوهة محاولة إلباسه ثوب التطرف والإرهاب بالقوة".وانتقد السياسة التي "أوصلت البلد الى الافلاس التام بسبب السرقات والنهب المنظم لمؤسسات الدولة والسطو على أموال الشعب في المصارف، دعما لأنظمة ديكتاتورية إرهابية وتحويل الشعب اللبناني إلى شعب فقير بائس يقف في طوابير ويتقاتل للحصول على مواد غذائية مدعومة أو مساعدات غذائية مجانية".واعتبر مراد أن "الحل الوحيد للخلاص، هو النضال ومناشدة المجتمع الدولي لوضع لبنان تحت وصاية الأمم المتحدة وتطبيق القرارات الدولية تحت الفصل السابع لاسيما القرار 1559 وتشكيل حكومة اختصاصيين تعيد للبنان وشعبه الاعتبار والكرامة ومن ثم تطبيق النظام الفدرالي الذي يخلصنا من فشل النظام المركزي".وقال:"إننا اليوم بين أهلنا لتقديم المساعدات المالية بكل محبة ومن دون منة كي يبقى شعبنا صامدا ومحافظا على كرامته بعد أن وضعتنا هذه الطغمة جميعا تحت خط الفقر".