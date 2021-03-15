الخازن زار ابراهيم: اثنيت على جهوده لإخراج الإستحقاق الحكومي من المأزق

زار عميد المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن قبل ظهر اليوم، المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في مكتبه، حيث جرى البحث في "الأوضاع العامة، ومنها مساعيه الحميدة لحل شقة الخلافات في تشكيل الحكومة العتيدة"، بحسب ما أفاد مكتب الخازن الاعلامي.وقال اثر اللقاء: "تشرفت بلقاء سعادة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، حيث تداولنا الأوضاع العامة في البلاد، ومنها مساعيه الآيلة إلى تسريع عملية تأليف الحكومة، فكان كعادته مصمما على متابعة لقاءاته وإتصالاته الهادفة إلى تصغير العوارض المفضية إلى الحل الحكومي رغم الصعوبات التي تعتري هذا الملف الملتهب".وتابع: "لقد أثنيت على الجهود المضنية التي يبذلها اللواء إبراهيم مع المرجعيات التي يلتقيها، لإخراج الإستحقاق الحكومي من المأزق الخطير الذي نتخبط به اليوم. وكان تأكيد أن هذه المساعي هي بمثابة الفرصة الأخيرة لإنقاذ لبنان، وإبعاده عن الهاوية التي قد تبتلع الجميع ولا تستثني أحدا".