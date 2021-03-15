ماذا قال رعد بعد لقائه لافروف؟

قال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد بعد لقائه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو: كان اللقاء ودياًً وصريحاً وتم البحث في أوضاع لبنان والمنطقة.



واضاف "جرى عرض الوضع الحكومي وحزب الله حريص على ضرورة الاسراع في تشكيل الحكومة".