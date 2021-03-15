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لبنان
ماذا قال رعد بعد لقائه لافروف؟
Lebanon 24
15-03-2021
|
12:37
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قال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد بعد لقائه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو: كان اللقاء ودياًً وصريحاً وتم البحث في أوضاع لبنان والمنطقة.
واضاف "جرى عرض الوضع الحكومي وحزب الله حريص على ضرورة الاسراع في تشكيل الحكومة".
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محمد رعد
سيرغي لافروف
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