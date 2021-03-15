بري لأهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج: كرة عدم تنفيذ الدولار الطالبي في ملعب المصارف

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وفدا من جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج.وأكد الرئيس بري أمام الوفد "ان كرة عدم تنفيذ قانون الدولار الطالبي هي في ملعب المصارف وان نصوص القانون واضحة وملزمة لها بوجوب تطبيقه من دون تلكؤ"، معتبرا "أن تهرب المصارف من تطبيقها لهذا القانون يعرضها للملاحقة القانونية والقضائية"، مشيرا الى "ان كل ما يشاع عن سحب هذا القانون او تعديله غير صحيح على الاطلاق".وسلم رئيس المجلس الوفد نسخة عن محضر جلسة لإقرار قانون الدولار الطالبي.