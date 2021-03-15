لبنان

نقابة مستخدمي الضمان دعت الى الاضراب في 16 و17 الحالي

Lebanon 24
15-03-2021 | 13:40
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صدر عن نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بيان أعلنت فيه "الإضراب والتوقف عن العمل يومي الثلثاء والأربعاء في 16 و 17 آذار الحالي"، ودعت مجلس الإدارة الى "بت مطالب النقابة المرفوعة إليه بمزيد من المسؤولية". وجاء في البيان:

"ان نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعطفا على بيانها المؤرخ في 9 اذار 2021 والتي حذرت بموجبه مجلس الإدارة في الصندوق من مغبة الاستمرار في التجاهل المزمن لمطالب المستخدمين،

وحيث أن اعتماد سياسة المماطلة في تلبية هذه المطالب، ليست سوى تأكيد على عدم احترام الوعود على الرغم أن الزملاء من مستخدمين وعمال قاموا بواجباتهم بتلبية حاجات أصحاب العمل والمضمونين في أصعب ظروف الإغلاق ولم يقم المجلس بمقابلتهم بالمثل. إضافة إلى أنَّ وزارة الصحة من جهتها، وفيما يتعلق بلقاح كورونا لم تتجاوب مع النقابة برغم انتشار العدوى بين الزملاء وآخرها الإصابات التي تسببت بإقفال طريق المطار وبيروت.

لذلك ، فإنَّ نقابة المستخدمين تعلن الإضراب والتوقَّف عن العمل يومي الثلاثاء والأربعاء الواقع فيه (16 و 17 آذار 2021) وتدعو مجلس الإدارة الى بت مطالب النقابة المرفوعة إليها بمزيد من المسؤولية، معتذرين سلفا من المضمونين وأصحاب العمل، وتدعو أعضاء مجلس الإدارة الذين يقومون بتحمل مسؤولياتهم على خلاف باقي الأعضاء غير المسؤولين إلى الاعتكاف عن المشاركة في جلسات المجلس والتي لا تنتج سوى التعطيل والمراوغة، ونطالب وزيرة العمل بتحمَّل مسؤولياتها في هذا المجال. ويبقي المجلس التنفيذي جلساته مفتوحة لمتابعة المستجدات".
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