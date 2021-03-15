لبنان

حاجز ضهر البيدر يضبط سيّارة ودراجة آلية مسروقتَين (صور)

Lebanon 24
15-03-2021 | 13:54
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أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة - بلاغاً جاء فيه: "الساعة 3:00 من فجر يوم الخميس 11-3-2021، تخطّت سيّارة من نوع "كيا سيراتو"، حاجز ضهر البيدر في وحدة الدرك الإقليمي من دون التوقّف عند عنصر التوجيه، فعمل بقية العناصر على وضع العوائق الحديدية (شوكة) أمامها، بهدف إيقافها، إلّا أن سائقها تابع سيره، فاصطدمت السيارة بحائطٍ إلى جانب الطريق.

جرى ضبط الآلية من قبل عناصر الحاجز المذكور، والعمل جارٍ لتوقيف سائقها. وقد تبيّن أنّ السيّارة قد سُرقت - بالتاريخ ذاته - من محلّة سدّ البوشرية. سُلِّمت السيارة إلى مالكها، والتحقيق مستمر بإشراف القضاء المختص.

كما أوقف عناصر الحاجز المذكور بتاريخ 10-3-2021 شخصاً على متن درّاجة آلية مسروقة من نوع "سوزوكي" لون أسود وأحمر، ويدعى:

م. ش. (مواليد 1996، لبناني).
أودع الموقوف القطعة المعنية، للتوسّع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء".
 
 
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