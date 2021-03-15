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لبنان
بلدية عانوت: خالد الغور لا علاقة له بقطع الأوتوستراد الساحلي
Lebanon 24
15-03-2021
|
13:46
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صدر عن رئيس بلدية عانوت الشيخ عواد عواد البيان التالي ": بتاريخ 13/3/2021 عند الساعة الحادية عشرة ليلاً وقع حادث صدم في منطقة وادي الزينة أدى الى وفاة شاب من بلدة عانوت و إِصابة آخر بجروح بليغة ."
وأضاف البيان "ليس إِستباقاً للتحقيقات التي تجريها الجهات المعنية وإِنما وضعاً للأمور في نصابها وتصحيحاً للوقائع والمغالطات التي يجري التداول بها على وسائل التواصل الإجتماعي. نؤكد أن الشابين وخلال توجههما إلى مدينة صيدا وعند وصولهما إلى مخرج الطريق المؤدي إلى الأوتوستراد، صادفا في الجهة المقابلة أشخاصاً يلوحون للسيارات فتوقفا إلى جانب الطريق لمعرفة السبب، وأثناء إجتيازهما الطريق صدمتهما إحدى السيارات المسرعة مما أدى الى وفاة الشاب خالد الغور وإصابة الآخر بجروح بليغة ."
وتابع "عليه، إِن الأخبار المتداولة عن تواجدهما مع مجموعة من الأشخاص وقيامهم بقطع الطريق على المارة هي أخبار عارية عن الصحة تماماً، وإِن الإِستغلال الإِعلامي للذي حصل هو إِستغلال رخيص يرفضه أبناء البلدة وذوي الفقيد . وندعو الجميع وخاصة أحباء الفقيد إلى الترفع عن المهاترات والتعليقات التي لا تسيء إلاّ لأصحابها والتي لا تعبر إلاّ عن قلة الوعي والإدراك والمسؤولية ."
وختم البيان "تطلب بلدية عانوت من الجهات القضائية والأمنية العمل بأسرع ما يمكن لكشف الفاعل والتحقيق معه ومحاكمته تحقيقاً للعدالة التي ننشدها جميعاً. الرحمة للفقيد والصبر لأهله وأبناء بلدته وجميع محبيه ."
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