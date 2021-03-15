لبنان

لجنة حقوق الانسان أوصت بتلقيح السجناء سريعا وبإعطاء ذوي الحاجات الخاصة الاولوية

Lebanon 24
15-03-2021 | 14:00
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 عقدت لجنة حقوق الانسان جلسة برئاسة النائب ميشال موسى وحضور النواب: سيمون أبي رميا، قاسم هاشم، أمين شري، رولا الطبش، ابراهيم الموسوي، ابراهيم عازار، وحسن عز الدين، قبل ظهر اليوم في مجلس النواب، وناقشت الخطة الوطنية لحقوق الانسان.

وقال بيان صادر عن اللجنة إنها "عرضت في اجتماعها لائحة الحقوق المجمعة لفرق العمل الاستشارية لانطلاق الخطة الوطنية لحقوق الانسان الجديدة، واطلعت اللجنة على الجدول الزمني التقريبي لعقد الاجتماعات عبر تطبيق "زوم" او عبر الاجتماعات الحضورية ان أمكن، واتفق الحاضرون على درسها".

وأوصت اللجنة "بتلقيح السجناء ضد وباء كورونا في أقصى ما يمكن نظرا الى حال الاكتظاظ الشديد التي تعانيها السجون، وباعطاء الاولوية في تناول اللقاح لذوي الحاجات الخاصة".
 
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