قائد الجيش يستقبل قائد القيادة الوسطى الأميركية

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، قائد القيادة الوسطى الأميركية الجنرال Kenneth MCKENZIE، بحضور السفيرة الأميركية في لبنان السيدة Dorothy SHEA، وتناول البحث علاقات التعاون بين جيشي البلدين.