بداية العام 2021 زيادة معدلات السرقة والقتل.. الارقام صادمة!

وزعت المؤسسة الدولية للمعلومات تقريراً عن زيادة ارقام عمليات السرقة والقتل، خلال بداية العام 2021، استناداً الى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي. وجاء في التقرير ما يلي:

شهد لبنان خلال شهري كانون الثاني وشباط 2021 ارتفاعاً في جرائم القتل والسرقة مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2020، بينما استقر صافي عدد السيارات المسروقة وتراجع الانتحار وحوادث السير.السيارات المسروقة: استقرار على 115 سيارةاستقر صافي عدد السيارات المسروقة على 115 سيارة خلال شهري كانون الثاني وشباط من العامين 2020-2021. تبعاً للجدول رقم 1.جدول رقم 1: صافي عدد السيارات المسروقة كانون الثاني- شباط 2020- 2021و2019.جرائم القتل: ارتفاع نسبة 45.5%وصل عدد القتلى خلال شهري كانون الثاني- شباط 2021 إلى 32 قتيلاً مقارنة بـ 22 قتيلاً في الفترة ذاتها من العام 2020 وفقاً لما هو مبين في الجدول رقم 2.جدول رقم2: جرائم القتل خلال شهري كانون الثاني- شباط 2020-2021 و2019جرائم السرقة: ارتفاع 144%ارتفعت عدد جرائم السرقة خلال شهري كانون الثاني- شباط 2021 بنسبة 144% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي كما هو مبين في الجدول رقم 3.جدول رقم 3: جرائم السرقة خلال شهري كانون الثاني- شباط 2020-2021 و2019.حالات الانتحار: تراجع بنسبة 40%تراجعت حالات الانتحار من 30 حالة إلى 18 حالة وفقاً لما هو مبين في الجدول رقم 4.جدول رقم 4: حالات الانتحار كانون الثاني- شباط 2020-2021 و2019.حوادث السير: تراجع 15.8%تراجعت حوادث السير خلال شهري كانون الثاني- شباط 2021 بنسبة 15.8%، بينما ارتفع عدد القتلى بنسبة 18.7% وفقاُ لما هو مبين في الجدول رقم 5.جدول رقم 5: حوادث السير والقتلى والجرحى الناتجة عنها كانون الثاني- شباط 2020-2021 و2019.