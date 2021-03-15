وزارة الصحة: 20 حالة ايجابية على متن رحلات وصلت إلى بيروت في 12 و14 الحالي

أفادت وزارة الصحة العامة باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار في 12 و14 آذار، وأظهرت النتائج وجود عشرين (20) حالة إيجابية.وجاءت نتائج 12/3/2021 كالتالي:" رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)" رحلة حلب : شركة RB رقم 183 (جميعها سلبية)" رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (ثلاث حالات إيجابية)" رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)" رحلة دوسلدورف : شركة EW رقم 9980 (جميعها سلبية)" رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (ثلاث حالات إيجابية)" رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)" رحلة الكويت : شركة MEA رقم 405 (جميعها سلبية)" رحلة جينيف : شركة MEA رقم 214 (جميعها سلبية)" رحلة دوسلدورف : شركة SR رقم 484 (جميعها سلبية)" رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)" رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)" رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 420 (جميعها سلبية)" رحلة برلين : شركة SR رقم 150 (حالتان إيجابيتان)" رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (حالتان إيجابيتان)" رحلة مدريد : شركة MEA رقم 242 (جميعها سلبية)" رحلة لاغوس : شركة MEA رقم 572 (حالتان إيجابيتان)" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)" رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (خمس حالات إيجابية)" رحلة باريس : شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية)" رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)" رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)" رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 863 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)" رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)وجاءت نتائج الدفعة الأولى من 14/3/2021 كالتالي:" رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)" رحلة دمشق : شركة Q6 رقم 201 (جميعها سلبية)" رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)" رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)".