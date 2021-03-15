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لبنان
3000 ليرة لبنانية... تعرفة جديدة للنقل في طرابلس
Lebanon 24
15-03-2021
|
14:10
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رفع اصحاب سيارات الاجرة (السيارات الدوارة)، تعرفة النقل ضمن مدينة طرابلس الى 3000 ل.ل للشخص الواحد، فيما ابقى معظم اصحاب المواقف على التسعيرة القديمة ليتم رفعها تدريجياً خلال الايام المقبلة.
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