لبنان

3000 ليرة لبنانية... تعرفة جديدة للنقل في طرابلس

Lebanon 24
15-03-2021 | 14:10
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رفع اصحاب سيارات الاجرة (السيارات الدوارة)، تعرفة النقل ضمن مدينة طرابلس الى 3000 ل.ل للشخص الواحد، فيما ابقى معظم اصحاب المواقف على التسعيرة القديمة ليتم رفعها تدريجياً خلال الايام المقبلة.
 
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طرابلس

سيارات الاجرة

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