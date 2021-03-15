3000 ليرة لبنانية... تعرفة جديدة للنقل في طرابلس

رفع اصحاب سيارات الاجرة (السيارات الدوارة)، تعرفة النقل ضمن مدينة طرابلس الى 3000 ل.ل للشخص الواحد، فيما ابقى معظم اصحاب المواقف على التسعيرة القديمة ليتم رفعها تدريجياً خلال الايام المقبلة.