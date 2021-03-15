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لبنان
السفيرة الفرنسية في بيت الوسط
Lebanon 24
15-03-2021
|
14:21
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استقبل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بعد ظهر اليوم في بيت الوسط سفيرة فرنسا ان غريو ، وتناول اللقاء آخر المستجدات السياسية والاوضاع العامة.
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سعد الحريري
ان غريو
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