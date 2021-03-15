اليكم ما فعله سائقو سيارات الاجرة

قام العشرات من سائقي سيارات الاجرة التي تعمل على المازوت، بالتجمع امام احدى محطات الوقود في ضهر العين - الكورة، حيث قطعوا الطريق المؤدية الى مدخل المحطة وذلك بعد ورود اخبار عن تخزين المحطة لكميات من المازوت وامتناعها عن بيعها.

وبعد منعهم دخول اي سيارة الى المحطة، استجاب اصحاب المحطة لطلبهم وقاموا بتعبئة سيارات السائقين بقيمة 25000ل.ل للسيارة الواحدة.



