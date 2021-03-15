لبنان

سوبرماركت تقفل ابوابها... ما السبب؟

Lebanon 24
15-03-2021 | 14:30
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اقفلت ظهر اليوم سوبر ماركت "الهوز"، التي تعتبر احدى اكبر السوبرماركت في طرابلس والكورة، وذلك بعد الارتفاع الجنوني للدولار وعدم التمكن من بيع وشراء البضائع وفقاً لسعر الصرف الجديد.

وقد طلبت المؤسسة من جميع موظفيها في حميع الفروع، العودة الى منازلهم مؤقتاً لحين اتخاذ القرار النهائي.
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