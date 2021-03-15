لبنان

الأولى لم تكن في مجلس النواب.. الخليل تلقى الجرعة الثانية من اللقاح

Lebanon 24
15-03-2021 | 14:43
A-
A+
Doc-P-803251-637514158405771332.jpg
Doc-P-803251-637514158405771332.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن المكتب الاعلامي للنائب أنور الخليل، "أن الخليل تلقى اليوم الجرعة الثانية من لقاح COVID-19 بعد مضي 21 يوما على تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، وذلك في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت.

وكان النائب الخليل قد تسجل على المنصة الوطنية للتسجيل للقاح كورونا وفقا للأصول، وتلقى الجرعة الاولى يوم الاثنين الموافق في 22 شباط 2021 في مستشفى الجامعة الاميركية بناء على رسالة نصية من المنصة، خلافا لما حاول بعض المضللين إشاعته والترويج له عن تلقيه اللقاح خلافا للأصول في مجلس النواب".

 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
20:43 | 2021-03-15
20:25 | 2021-03-15
20:16 | 2021-03-15
20:04 | 2021-03-15
20:02 | 2021-03-15
19:48 | 2021-03-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website