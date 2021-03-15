الأولى لم تكن في مجلس النواب.. الخليل تلقى الجرعة الثانية من اللقاح

أعلن المكتب الاعلامي للنائب أنور الخليل، "أن الخليل تلقى اليوم الجرعة الثانية من لقاح COVID-19 بعد مضي 21 يوما على تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، وذلك في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت.وكان النائب الخليل قد تسجل على المنصة الوطنية للتسجيل للقاح كورونا وفقا للأصول، وتلقى الجرعة الاولى يوم الاثنين الموافق في 22 شباط 2021 في مستشفى الجامعة الاميركية بناء على رسالة نصية من المنصة، خلافا لما حاول بعض المضللين إشاعته والترويج له عن تلقيه اللقاح خلافا للأصول في مجلس النواب".