لبنان

جنرال إسرائيلي: 2000 صاروخ ستطلق علينا يومياً في حرب مستقبلية مع "حزب الله"!

Lebanon 24
15-03-2021 | 14:38
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حذر قائد الجبهة الداخلية الإسرائيلية، الجنرال أوري غوردين، من أنّ إسرائيل ستتعرض لهجمات بـ2000 صاروخ ومقذوف كل يوم خلال حرب مستقبلية مع "حزب الله".
 
ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية عن غوردين قوله خلال مشاركته في مؤتمر بالقدس، اليوم الاثنين، إنّ "ذلك سيشكل تحدياً لقدرات إسرائيل الدفاعية العسكرية والمدنية"، وأضاف: "يجب أن يعرف الأعداء على الجبهات المختلفة أنه إذا لزم الأمر، سنشغل قوة عسكرية لم يسبق لها مثيل من قبل".

وتابع: "يعلمون أنّهم لا يستطيعون هزيمتنا في ساحة المعركة، لذا يحاولون نقل الحرب إلى جبهة ثانية وهي منازلنا وفي مدننا"، مشيراً إلى أنّه "ينبغي على أعداء إسرائيل أن يعلموا أن الجبهة الداخلية الإسرائيلية قادرة على الصمود وقد أثبتت ذلك في الماضي".

 
المصدر: روسيا اليوم
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