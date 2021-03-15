17
o
بيروت
21
o
طرابلس
14
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
13
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
15
o
بشري
17
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
العثور على أكياس فارغة لبضائع مدعومة في خراج بلدة انصارية
Lebanon 24
15-03-2021
|
14:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
عثر مواطنون في خراج بلدة انصارية على أكياس فارغة لبضائع مدعومة مما اثار استياءهم لأنها" حق من حقوق الفقير والشعب ".
مواضيع ذات صلة
المواد المدعومة عنوان المرحلة.. البضائع تختفي عن الرفوف!
Lebanon 24
المواد المدعومة عنوان المرحلة.. البضائع تختفي عن الرفوف!
15/03/2021 21:25:42
15/03/2021 21:25:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وصول البضائع المدعومة الى السويد... راوول نعمة يبرر
Lebanon 24
بعد وصول البضائع المدعومة الى السويد... راوول نعمة يبرر
15/03/2021 21:25:42
15/03/2021 21:25:42
Lebanon 24
Lebanon 24
قطع أوتوستراد الزهراني مفرق عدلون وفي محلة الانصارية
Lebanon 24
قطع أوتوستراد الزهراني مفرق عدلون وفي محلة الانصارية
15/03/2021 21:25:42
15/03/2021 21:25:42
Lebanon 24
Lebanon 24
الغش "على عينك يا تاجر"...حشود تتجمع على أبواب المحلات بطرابلس لشراء بضائع مدعومة
Lebanon 24
الغش "على عينك يا تاجر"...حشود تتجمع على أبواب المحلات بطرابلس لشراء بضائع مدعومة
15/03/2021 21:25:42
15/03/2021 21:25:42
Lebanon 24
Lebanon 24
انصارية
بضائع
تابع
الأكثر قراءة
إنقلاب سيارة إعلامي لبناني شهير قبل تصوير حلقته (فيديو)
Lebanon 24
إنقلاب سيارة إعلامي لبناني شهير قبل تصوير حلقته (فيديو)
13:45 | 2021-03-15
15/03/2021 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يواصل "التحليق" عالياً.. إليكم سعره مساء اليوم
Lebanon 24
الدولار يواصل "التحليق" عالياً.. إليكم سعره مساء اليوم
21:55 | 2021-03-14
14/03/2021 09:55:31
Lebanon 24
Lebanon 24
السوق الموازية تشتعل.. الدولار على عتبة الـ 13 ألف!؟
Lebanon 24
السوق الموازية تشتعل.. الدولار على عتبة الـ 13 ألف!؟
11:14 | 2021-03-15
15/03/2021 11:14:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو تامر حسني يحتفل بعيد ميلاد إبنة الوزير علي حسن خليل يثير ضجة واسعة.. ما حقيقته؟
Lebanon 24
فيديو تامر حسني يحتفل بعيد ميلاد إبنة الوزير علي حسن خليل يثير ضجة واسعة.. ما حقيقته؟
07:06 | 2021-03-15
15/03/2021 07:06:56
Lebanon 24
Lebanon 24
المصارف تفرض خوّات وهذه تفاصيلها.. فانتبهوا
Lebanon 24
المصارف تفرض خوّات وهذه تفاصيلها.. فانتبهوا
06:09 | 2021-03-15
15/03/2021 06:09:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
20:43 | 2021-03-15
الحريري تفقد موقع إقامة المستشفى الميداني لمعالجة مصابي كورونا
20:25 | 2021-03-15
السعودي: شرطة بلدية صيدا رصدت إحراق أكياس وعلب فارغة لمواد غذائية يشتبه بأنها مدعومة
20:16 | 2021-03-15
الاحتجاجات مستمرة... ما هي الطرقات المفتوحة وما هي المقفلة؟
20:04 | 2021-03-15
دياب ترأس اجتماعاً لمناقشة برنامج الحماية الاجتماعية: للإسراع في وضع آلية تطبيق المشروع
20:02 | 2021-03-15
توضيح لجامعة LAU حول قرار قضائي يتعلق بتسديد الاقساط حسب سعر الصرف الرسمي
19:48 | 2021-03-15
الجيش يعلّق على مقتل الرائد ج.ن... هذا ما قاله (صورة)
فيديو
تصريحاته أثارت ضجة.. فنان سوري يكشف كيف نام في الشارع ودعم قصي خولي له (فيديو)
Lebanon 24
تصريحاته أثارت ضجة.. فنان سوري يكشف كيف نام في الشارع ودعم قصي خولي له (فيديو)
21:00 | 2021-03-15
15/03/2021 21:25:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بـ"هاتريك" رونالدو.. "يوفنتوس" يتخطّى "كالياري" في الدوري الإيطالي!
Lebanon 24
بـ"هاتريك" رونالدو.. "يوفنتوس" يتخطّى "كالياري" في الدوري الإيطالي!
21:00 | 2021-03-15
15/03/2021 21:25:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أمل عرفة تهاجم فنانات "السيليكون".. هل قصدت شكران مرتجى؟ (فيديو)
Lebanon 24
أمل عرفة تهاجم فنانات "السيليكون".. هل قصدت شكران مرتجى؟ (فيديو)
23:00 | 2021-03-14
15/03/2021 21:25:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact