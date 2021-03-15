لبنان

في عكار... "مقفل لأن ما بقا فينا نتحمل" (صور)

Lebanon 24
15-03-2021 | 15:04
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أغلقت عدد من المحلّات التجارية في عكار، أبوابها أمام زبائنها، كما وضعت ورقة على الأبواب كُتب عليها "مقفل لأن ما بقا فينا نتحمل".
 
يذكر ان هذه الاجراءات جاءت بعد الارتفاع الجنوني بسعر الصرف.
 
 
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