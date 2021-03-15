في عكار... "مقفل لأن ما بقا فينا نتحمل" (صور)



أغلقت عدد من المحلّات التجارية في عكار، أبوابها أمام زبائنها، كما وضعت ورقة على الأبواب كُتب عليها "مقفل لأن ما بقا فينا نتحمل".

يذكر ان هذه الاجراءات جاءت بعد الارتفاع الجنوني بسعر الصرف.