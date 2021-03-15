السوبرماركت تابع... الاقفال يصل الى ابي سمراء (صور)

تستمر محال السوبرماركت في اقفال ابوابها، اذ اقفل كل من سوبرماركت "لبنه وزيتونة" وسوبرماركت "الابيض" في ابي سمراء_طرابلس، وذلك بعد الارتفاع الجنوني للدولار وعدم تمكنهم من بيع وشراء البضائع وفقاً لسعر الصرف الجديد.علما ان المؤسستين المذكورتين، من اكثر المؤسسات التي يتوافد اليها الزبائن لشراء حاجياتهم نظراً لاسعارهما المناسبة.