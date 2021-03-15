لبنان

السوبرماركت تابع... الاقفال يصل الى ابي سمراء (صور)

Lebanon 24
15-03-2021 | 15:15
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تستمر محال السوبرماركت في اقفال ابوابها، اذ اقفل كل من  سوبرماركت "لبنه وزيتونة" وسوبرماركت "الابيض" في ابي سمراء_طرابلس، وذلك بعد الارتفاع الجنوني للدولار وعدم تمكنهم من بيع وشراء البضائع وفقاً لسعر الصرف الجديد.

علما ان المؤسستين المذكورتين، من اكثر المؤسسات التي يتوافد اليها الزبائن لشراء حاجياتهم نظراً لاسعارهما المناسبة.
 
 
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