في مرجعيون... ازمة محروقات

تشهد بلدات قضاء مرجعيون أزمة محروقات، اذ رفعت معظم محطات المحروقات خراطيمها بحجة عدم توافر مادة البنزين لديها، في ما عمدت بعض محطات المحروقات الاخرى الى تعبئة خزانات السيارات بقيمة تراوحت بين ال10 الى 20 الف ليرة لبنانية فقط ، وذلك بعد الانتظار في طوابير طويلة.