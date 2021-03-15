لبنان

درويش: الدولار الطالبي حق مشروع والاستنسابية في تطبيقه جريمة بحق طلاب لبنان في الخارج

Lebanon 24
15-03-2021 | 16:20
A-
A+
Doc-P-803283-637514219839242893.jpeg
Doc-P-803283-637514219839242893.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب الدكتور علي درويش في مكتبه في جبل محسن – طرابلس وفداً من "الجمعية اللبنانبة لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية"، حيث أشار إلى  "أن المماطلة في تطبيق قانون الدولار الطالبي له انعكاسات سلبية على مستقبل الطلاب في الخارج وأهاليهم في الداخل وعدم تركهم رهينة الانهيار المالي الحاصل بسبب تراكمات سياسية أوصلت البلاد على ما هو عليه" وأضاف "نصوص القانون واضحة ومع إصداره في الجريدة الرسمية تلزم المصارف بتطبيقه تحت طائلة المساءلة."

وقد أكد الى الأهالي " كنا قد صوتنا لقانون صرف المخصصات المطلوبة لتأمين حاجات الطلاب الجامعيين اللبنانيين في الخارج ككتلة وسط مستقل، وسنتابع قضية الدولار الطالبي مع حاكم مصرف لبنان وعرضها على هامش اجتماع لجنة الاقتصاد النيابية غدا، للبحث في أسباب التأخير في التطبيق والتوجه نحو انقاذ مصير عدد لا يستهان به من طلاب العلم والتوقف في التلاعب بمسيرتهم التعليمية."

شكر الوفد وقوف النائب درويش وكتلة الوسط المستقل الى جانبهم هم وابنائهم في هذه الظروف الصعبة وأملوا أن يصلوا الى حلول تساعد بالضغط على الجهات المعنية المقصّرة في تفعيل القانون الطلابي في سبيل إنقاذ مصير أولادهم الدراسي.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
20:43 | 2021-03-15
20:25 | 2021-03-15
20:16 | 2021-03-15
20:04 | 2021-03-15
20:02 | 2021-03-15
19:48 | 2021-03-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website