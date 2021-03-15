درويش: الدولار الطالبي حق مشروع والاستنسابية في تطبيقه جريمة بحق طلاب لبنان في الخارج

استقبل عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب الدكتور علي درويش في مكتبه في جبل محسن – طرابلس وفداً من "الجمعية اللبنانبة لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية"، حيث أشار إلى "أن المماطلة في تطبيق قانون الدولار الطالبي له انعكاسات سلبية على مستقبل الطلاب في الخارج وأهاليهم في الداخل وعدم تركهم رهينة الانهيار المالي الحاصل بسبب تراكمات سياسية أوصلت البلاد على ما هو عليه" وأضاف "نصوص القانون واضحة ومع إصداره في الجريدة الرسمية تلزم المصارف بتطبيقه تحت طائلة المساءلة."وقد أكد الى الأهالي " كنا قد صوتنا لقانون صرف المخصصات المطلوبة لتأمين حاجات الطلاب الجامعيين اللبنانيين في الخارج ككتلة وسط مستقل، وسنتابع قضية الدولار الطالبي مع حاكم مصرف لبنان وعرضها على هامش اجتماع لجنة الاقتصاد النيابية غدا، للبحث في أسباب التأخير في التطبيق والتوجه نحو انقاذ مصير عدد لا يستهان به من طلاب العلم والتوقف في التلاعب بمسيرتهم التعليمية."شكر الوفد وقوف النائب درويش وكتلة الوسط المستقل الى جانبهم هم وابنائهم في هذه الظروف الصعبة وأملوا أن يصلوا الى حلول تساعد بالضغط على الجهات المعنية المقصّرة في تفعيل القانون الطلابي في سبيل إنقاذ مصير أولادهم الدراسي.