لبنان

رعد بعد لقائه لافروف: للاسراع في تشكيل الحكومة وفق ارادة الشعب اللبناني

Lebanon 24
15-03-2021 | 16:22
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قال رئيس وفد حزب الله الى موسكو النائب محمد رعد بعد لقائه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: "شكرنا لافروف دعوته للتباحث باوضاع المنطقة".

وفي حديث إلى قناة "الميادين"، كشف عن "أننا أكدنا خلال اللقاء على ضرورة الاسراع في تشكيل الحكومة في لبنان وفق ارادة الشعب اللبناني".

وأكد أن "وجهات النظر كانت متقاربة جداً بالنسبة الى الملف اللبناني"، لافتاً إلى أن " ليس مطلوب من روسيا أن تشكل الحكومة في لبنان ولكنها تحث على توفير الظروف لتأليفها".

وأشار إلى "أننا تباحثنا في تفاصيل الوضع المتعلق باللقاح الروسي وأوضاع الطلبة الذين يدرسون في روسيا".

وشدد على أن "روسيا تحاور كل الأطراف التي على علاقة بالملف السوري بما يعزز الأمن وعودة النازحين"، لافتاً إلى "أننا بحثنا السياسة التي تتبعها الادارة الأميركية الجديدة التي ترفض الحلول المنصفة لانهاء الازمات".

واعتبر أن " الزيارة تمثل نقلة نوعية في العلاقات بيننا وبين روسيا خصوصاً بعد التعاون في التصدي للارهاب".

ورأى أن "التعاون في التصدي للارهاب أسفر عن تضحيات أدت الى تطوير العلاقات خصوصاً اقيليماً ومحلياً".

وقال: "نتحدث عن لي ذراع الارهاب ووضع حد لتمدده في سوريا ولبنان وانجاز حققته المقاومة بتحقيق الاستقرار".

وأكد أن "الحضور الروسي في المنطقة يشكل نوعاً من التوازن على الصعيد الدولي"، معتبراًُ أنه "كلما اتسع المدى الحيوي السياسي لقضيتنا كلما شعرنا بحيوية وبثقة أكبر على مواصلة المسيرة بثبات".
المصدر: الميادين
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