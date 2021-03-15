لبنان

جنبلاط عرض مع السفيرة اليونانية التطورات

Lebanon 24
15-03-2021 | 16:50
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 التقى رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط السفيرة اليونانية في لبنان كاترينا فونتولاكي وعرض معها للتطورات الراهنة والأوضاع العامة.
 
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وليد جنبلاط

السفيرة اليونانية

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