لبنان

لن تصدقوا... كم بلغ سعر كيلو الارّز؟ (صورة)

Lebanon 24
15-03-2021 | 16:47
A-
A+
Doc-P-803293-637514243575703742.jpg
Doc-P-803293-637514243575703742.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة "5 كيلو" أرّز "حبة طويلة" معروضة للبيع بسعر 166 الف ليرة لبنانية، في حين ان سعر"الكيلو الواحد" هو 33 الف ليرة لبنانية.
 
مواضيع ذات صلة
العثور على كميات كبيرة من اكياس السكر والارز المدعومة محروقة على طريق الصرفند
lebanon 24
15/03/2021 21:27:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تجار جبيل: سنحاول عدم رفع الاسعار
lebanon 24
15/03/2021 21:27:09 Lebanon 24 Lebanon 24
أمن الدولة تراقب الاسعار في شكا والبترون
lebanon 24
15/03/2021 21:27:09 Lebanon 24 Lebanon 24
أوهانيان: مبروك لرجال الارز
lebanon 24
15/03/2021 21:27:09 Lebanon 24 Lebanon 24

الارز

الاسعار

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
20:43 | 2021-03-15
20:25 | 2021-03-15
20:16 | 2021-03-15
20:04 | 2021-03-15
20:02 | 2021-03-15
19:48 | 2021-03-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website