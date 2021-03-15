لن تصدقوا... كم بلغ سعر كيلو الارّز؟ (صورة)

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة "5 كيلو" أرّز "حبة طويلة" معروضة للبيع بسعر 166 الف ليرة لبنانية، في حين ان سعر"الكيلو الواحد" هو 33 الف ليرة لبنانية.