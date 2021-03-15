لبنان

بعد تداول خبر افلاسها... هذا ما اكدته "غندور" (صور)

Lebanon 24
15-03-2021 | 17:03
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بعدما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خبر افلاس شركة "غندور"، اصدرت الشركة بيانا نفت فيه الخبر، مؤكدة ان مصانعها تعمل بشكل طبيعي وانها لم تسرّح اي من موظفيها منذ بداية الازمة.
 
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