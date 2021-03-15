بعد تداول خبر افلاسها... هذا ما اكدته "غندور" (صور)

بعدما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خبر افلاس شركة "غندور"، اصدرت الشركة بيانا نفت فيه الخبر، مؤكدة ان مصانعها تعمل بشكل طبيعي وانها لم تسرّح اي من موظفيها منذ بداية الازمة.