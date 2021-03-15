جنبلاط أعلن عدم إقامة أي لقاء مركزي في ذكرى 16 آذار

غرد رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط عبر "تويتر" قائلا: "‏نظرا للظروف الاجتماعية والاقتصادية القاهرة التي تمر بها البلاد وإلى جانب انتشار وباء الكورونا، فقد تقرر عدم إجراء أي لقاء مركزي في المختارة في مناسبة السادس عشر من آذار. سيبقى كمال جنبلاط منارة الحرية والإنسانية وسيبقى في كل نفس حرة وينتصر. الرحمة والخلود لشهداء هذا النهار الاسود".

نظرا للظروف الاجتماعية والاقتصادية القاهرة التي تمر بها البلاد والى جانب انتشار وباء الكورونا فقد تقرر عدم اجراء اي لقاء مركزي في المختارة في مناسبة السادس عشر من أذار .سيبقى كمال جنبلاط منارة الحرية والانسانية وسيبقى في كل نفس حرة وينتصر .الرحمة والخلود لشهداء هذا النهار الاسود pic.twitter.com/3uboFvoDmu — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) March 15, 2021