جنبلاط أعلن عدم إقامة أي لقاء مركزي في ذكرى 16 آذار

نظرا للظروف الاجتماعية والاقتصادية القاهرة التي تمر بها البلاد والى جانب انتشار وباء الكورونا فقد تقرر عدم اجراء اي لقاء مركزي في المختارة في مناسبة السادس عشر من أذار .سيبقى كمال جنبلاط منارة الحرية والانسانية وسيبقى في كل نفس حرة وينتصر .الرحمة والخلود لشهداء هذا النهار الاسود pic.twitter.com/3uboFvoDmu
— Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) March 15, 2021
نظرا للظروف الاجتماعية والاقتصادية القاهرة التي تمر بها البلاد والى جانب انتشار وباء الكورونا فقد تقرر عدم اجراء اي لقاء مركزي في المختارة في مناسبة السادس عشر من أذار .سيبقى كمال جنبلاط منارة الحرية والانسانية وسيبقى في كل نفس حرة وينتصر .الرحمة والخلود لشهداء هذا النهار الاسود pic.twitter.com/3uboFvoDmu