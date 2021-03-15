لبنان

السفارة الهندية تمول مشروعاً لأهالي كفرشوبا

Lebanon 24
15-03-2021 | 14:45
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كرّس السفير الهندي في لبنان الدكتور سهيل أجاز خان مشروعًا ممولًا من الحكومة الهندية لأهالي بلدية كفر شوبا في منطقة عمليات الكتيبة الهندية في اليونيفيل في جنوب لبنان في 14 آذار 2021.
يتكون المشروع من بناء مبنى لفرز النفايات ومكبس قمامة. سيساعد هذا المشروع بلدية كفرشوبا بشكل كبير في التخلص من القمامة بطريقة صديقة للبيئة.
وحضر الحفل رئيس اتحاد العرقوب السيد محمد صعب ورئيس بلدية كفر شوبا الدكتور قادري ورئيس الكتيبة الهندية كولونيل نارايان بهاتي وأعضاء الشؤون المدنية في اليونيفيل وغيرهم من الشخصيات المحلية البارزة.
 
 
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