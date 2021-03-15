لبنان

إتحاد بلديات البقاع الأوسط: لمعالجة الوضع المتدهور قبل فوات الأوان

Lebanon 24
15-03-2021 | 17:29
A-
A+
Doc-P-803306-637514263786798923.jpg
Doc-P-803306-637514263786798923.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في ظل تفاقم الأزمة المعيشية والارتفاع الجنوني لأسعار الدولار والانهيار المالي الذي أطاح بأموال المودعين وعدم تطبيق قانون الدولار الطلابي، والجوع الذي دق جميع البيوت وفقدان المواد الضرورية من الأسواق.
عقد اجتماع في مركز اتحاد بلديات البقاع الأوسط  حضره رئيس الاتحاد السيد محمد البسط والسادة رؤوساء بلديات البقاع الأوسط ، وجرى التداول فيه بهذه الأوضاع ومعاناة الناس التي لم تعد تحتمل وأيضا" ما يهدد بإنقطاع االكهرباء  في حال لم تتوفر الاعتمادات اللازمة ، كل هذا في ظل فراغ حكومي قاتل.
إن الأزمة التي يعاني منها الناس تعاني منها البلديات التي تستوفي رسومها بالعملة الوطنية على الرغم من ضآلتها وتدفع ثمن المحروقات حسب أسعار السوق السوداء والصيانة حسب سعر دولارالسوق وإلا يتعطل العمل  البلدي و أكد المجتمعون أنهم من موقع مسؤولياتهم يرفعون الصوت عاليا" مع سائر المواطنين مطالبين بالإسراع في تشكيل حكومة للإنقاذ تتوافربعناصرها صفة الإختصاص للمعالجة السريعة وتحوز على ثقة الداخل والخارج ، كي تستطيع القيام بمهامها التي تلي مطالب ثورة الشعب وتوفير مقومات الحياة الكريمة  من أجل تفعيل أجهزة الرقابة لمواجهة المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار وإخفاء المواد المدعومة ومواجهة إحتكار الدواء والمستلزمات الطبية وحاجات الناس الضرورية.
طالبين من المعنيين التحلي بروح المسؤولية الوطنية قبل أي إعتبار ومعالجة الوضع المتدهور قبل فوات الأوان وقبل الانهيار الكامل للوطن حيث لن ينفع الندم  وأبقى الاتحاد إجتماعاته مفتوحة لمتابعة التطورات وإتخاذ القرارات االمناسبة.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
20:43 | 2021-03-15
20:25 | 2021-03-15
20:16 | 2021-03-15
20:04 | 2021-03-15
20:02 | 2021-03-15
19:48 | 2021-03-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website