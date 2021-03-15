في الميناء... يستخدم آلة حادة لضرب خاله (صورة)

إعتدى المدعو "م.ف" على خاله "غ.ج"، بضربه بآلة حادة على رأسه في منطقة الميناء شارع "بورسعيد"، بالقرب من حلويات "بكداش" .



وقد عملت فرقة من الصليب الاحمر اللبناني على اسعاف الجريح، ونقله الى المستشفى للعلاج، كما حضرت القوى الامنية وعملت على فتح تحقيق بالحادثة، فيما لم تعرف اسباب الاعتداء.