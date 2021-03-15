أحد البطاركة الكاثوليك في وضع صحي سيئ

أفاد مصدر كنسي رسمي فضّل عدم الإفصاح عن إسمه أن صحة أحد البطاركة الكاثوليك تدهورت بشكل سريع ما جعله غير قادر لا من الناحية الجسدية ولا الفكرية على إدارة شؤون الطائفة ، مما دفع بعض المقربين والمعنيين في شؤون الطائفة الى بحث احتمال إنتخاب بطريرك جديد .