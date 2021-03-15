لبنان

معظم محطات صور رفعت الخراطيم ... انتهى مخزون البنزين

Lebanon 24
15-03-2021 | 18:19
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تشهد منطقة صور أزمة محروقات، اذ رفع معظم المحطات الخراطيم بحجة نفاد مادة البنزين، فيما عمد بعضها الى تعبئة خزانات السيارات بقيمة 10 آلاف ليرة لتسيير أمور الموطنين.
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