معظم محطات صور رفعت الخراطيم ... انتهى مخزون البنزين

تشهد منطقة صور أزمة محروقات، اذ رفع معظم المحطات الخراطيم بحجة نفاد مادة البنزين، فيما عمد بعضها الى تعبئة خزانات السيارات بقيمة 10 آلاف ليرة لتسيير أمور الموطنين.