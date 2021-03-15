جنبلاط في بيت الوسط... هذا ما تم بحثه

استقبل الرئيس المكلف سعد الحريري مساء اليوم ببيت الوسط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط يرافقه النائب وائل أبو فاعور، ويتناول اللقاء البحث في آخر المستجدات السياسية والاوضاع العامة .