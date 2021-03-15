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لبنان
جنبلاط في بيت الوسط... هذا ما تم بحثه
Lebanon 24
15-03-2021
|
18:24
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استقبل الرئيس المكلف سعد الحريري مساء اليوم ببيت الوسط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط يرافقه النائب وائل أبو فاعور، ويتناول اللقاء البحث في آخر المستجدات السياسية والاوضاع العامة .
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سعد الحريري
وليد جنبلاط
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