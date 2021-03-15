توقيف مروّج مخدرات في منطقة برج البراجنة

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:بتاريخ 15 /3/ 2021، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة برج البراجنة الفلسطيني (ح.ا) لإقدامه على تعاطي المخدرات وترويجها، وتأليف عصابة مسلحة وفرض خوّات على المواطنين، وهو مطلوب بموجب عدة مذكرات توقيف لارتكابه جرائم: إطلاق نار، رمي رمانات يدوية، سلب وسرقة، وقد ضبطت بحوزته كمية كبيرة من المخدرات ومسدساً حربياً.بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.