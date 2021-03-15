لبنان

في لبنان: 42 حالة وفاة كورونا جديدة...ماذا عن الإصابات؟

Lebanon 24
15-03-2021 | 19:17
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اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 1505 اصابات جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 419953. كما تم تسجيل 42 حالة وفاة. 
وجاء في التقرير:

 
المصدر: الوكالة الوطنية
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