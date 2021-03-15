لبنان

الخارجية الروسية: هذا ما تم بحثه بين لافروف ووفد "حزب الله"

Lebanon 24
15-03-2021 | 19:16
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن اجتماع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وفد "حزب الله" اللبناني، اليوم الاثنين، ركز على ضرورة تشكيل حكومة لبنانية جديدة برئاسة سعد الحريري.
وجاء في بيان الخارجية الروسية، أن وزير الخارجية "سيرغي لافروف جدد التأكيد على موقف روسيا الثابت الداعم لسيادة لبنان ووحدته وسلامة أراضيه. وشدد على ضرورة حل القضايا المستعصية على الأجندة الوطنية من خلال حوار واسع بمشاركة ممثلين عن كافة الطوائف الرئيسية في المجتمع اللبناني حصرا في الفضاء القانوني ودون تدخل أجنبي".

وأضاف البيان: "وفي نفس الوقت تم التركيز على تشكيل حكومة جديدة بأسرع ما يمكن برئاسة سعد الحريري قادرة على ضمان خروج لبنان من الأزمة المنهجية".
وأشار البيان الروسي إلى أنه خلال تبادل الآراء حول مسألة التسوية الشاملة في سوريا، أكد الجانب الروسي مجددا تمسكه بحق السوريين في تقرير مستقبلهم بشكل مستقل، على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".

ونوهت الخارجية الروسية، إلى أنه "في هذا السياق، تمت الإشارة إلى أهمية تكثيف الجهود الدولية لتسهيل عودة اللاجئين السوريين، بمن فيهم الموجودون في لبنان، إلى وطنهم (سوريا)، من أجل تحقيق استقرار موثوق في المنطقة".
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