عشرات الأحكام المشددة بحق مطلقي النار ليلة رأس السنة

أصدرت هيئة المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد ركن منير شحادة ٣٣ حكماً بحق مطلقي النار ليلة رأس السنة. وقضت الأحكام بحبسهم ستة أشهر، وغرامة مالية قدرها ستة ملايين ليرة لبنانية، وتغريمهم بثمن السلاح المستعمل، وحرمانهم من الحصول على رخصة سلاح مدى الحياة.تجدر الإشارة الى أن هذه الأحكام تعّد سابقة في تاريخ "العسكرية" نظراً لتشدّدها.