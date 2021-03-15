5 أجهزة أوكسجين وأدوية ومعقمات من وزارة الصحة لبلدة بريتال

تسلمت بلدية بريتال واتحاد بلديات جنوبي بعلبك مساعدات عينية من وزارة الصحة العامة، تشمل 5 أجهزة أوكسيجين، وحصص أدوية وكمامات ومعقمات.وبادرت البلدية والاتحاد إلى تقديم أجهزة الأوكسجين إلى خلية أزمة كورونا في البلدة بغية استعمالها لمرضى كورونا.وتم تزويد المستوصف الصحي التابع لوزارة الشؤون الإجتماعية، والمركز الصحي في بريتال بالأدوية والكمامات والمعقمات.