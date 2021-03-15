شركة KVA: حريصون على تصليح الأعطال ولا حسومات على رواتب الموظفين

أعلنت شركة KVA، في بيان، أنها لم تجر "أي حسومات على رواتب موظفيها". وجددت تأكيدها "الحرص على تصليح جميع الاعطال في منطقتي بيروت والبقاع أينما يسمح لها بالعمل"، طالبة من "المعنيين في جميع المناطق، التعاون مع فرق الصيانة لتصليح الاعطال بأسرع وقت ممكن، تفاديا لتحميل المواطنين أي انقطاع اضافي في التغذية بالتيار في الظرف الحرج الذي يمر به القطاع الكهربائي".