الجيش يعلّق على مقتل الرائد ج.ن... هذا ما قاله (صورة)

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:



بتاريخ 15 /3 /2021، عُثر على الرائد (ج.ن) في منزله في بلونة وقد فارق الحياة جراء إطلاق نار لم تعرف أسبابه، وعلى الفور حضرت دورية من الشرطة العسكرية وباشرت التحقيق لتحديد أسباب الوفاة بإشراف القضاء المختص.