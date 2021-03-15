16
o
بيروت
17
o
طرابلس
12
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
12
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
12
o
بشري
15
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
توضيح لجامعة LAU حول قرار قضائي يتعلق بتسديد الاقساط حسب سعر الصرف الرسمي
Lebanon 24
15-03-2021
|
20:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
أوضحت إدارة الجامعة اللبنانية الأميركية LAU في بيان، أنه "عملا بحق الرد وحرصا من الجامعة على التصحيح ووضع الأمور في إطارها الصحيح، ومنعا للغط الحاصل في ما تتداوله بعض وسائل الاعلام عن صدور قرار قضائي بإلزام الجامعة اللبنانية الاميركية بتمكين الطلاب من تسديد اقساطهم حسب سعر الصرف الرسمي لليرة اللبنانية، توضح الجامعة ما يلي:
1. إن الجامعة كانت وما زالت حريصة كل الحرص على مصالح طلابها وعلى استمرارية التعليم لديها، وهي لم تحرم أيا من طلابها من متابعة صفوفهم لديها، بغض النظر عن عدم تسديدهم لأقساطهم، وهذا ثابت من القرار المذكور.
2. إن القرار المذكور صادر عن قضاء الأمور المستعجلة، وبالتالي، وخلافا لما ورد في بعض وسائل الاعلام، فهو لم ينص إطلاقا على تمكين الطلاب من تسديد اقساطهم حسب سعر الصرف الرسمي، بدليل أنه يحيل إلى قضاء الأساس في هذا الصدد، وهو قرار مؤقت ولمدة شهر واحد.
3. إن الجامعة لها كامل الثقة بالقضاء وتحتكم إليه، وعليه، سوف تتخذ الإجراءات القضائية المتاحة لها لتوضيح الموضوع للقضاء، وهي على يقين بأن الأمر سوف يفضي إلى تكريس أنظمة وممارسات الجامعة، لما فيه مصلحة كل من الطلاب والجامعة".
وإذ استغربت الجامعة "نشر القرار في الاعلام قبل تبلغها إياه"، أعلنت أنها "سوف تكتفي بهذا القدر دون الغوص في تفاصيل الدعوى أكثر من ذلك، لأنها مسألة قضائية يتم مناقشتها أمام القضاء وليس الإعلام، بما فيه احتراما لخصوصية الملف والطلاب. وعليه، تحتفظ بكافة حقوقها، لأي جهة كانت وبأي صدد، بما فيه بخصوص الخطأ الوارد في بعض وسائل الإعلام لجهة ما قضى به القرار المذكور".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة
إنقلاب سيارة إعلامي لبناني شهير قبل تصوير حلقته (فيديو)
Lebanon 24
إنقلاب سيارة إعلامي لبناني شهير قبل تصوير حلقته (فيديو)
13:45 | 2021-03-15
15/03/2021 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الأبراج ستدخل القفص الذهبي في العام 2021
Lebanon 24
هذه الأبراج ستدخل القفص الذهبي في العام 2021
09:00 | 2021-03-15
15/03/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
السوق الموازية تشتعل.. الدولار على عتبة الـ 13 ألف!؟
Lebanon 24
السوق الموازية تشتعل.. الدولار على عتبة الـ 13 ألف!؟
11:14 | 2021-03-15
15/03/2021 11:14:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو تامر حسني يحتفل بعيد ميلاد إبنة الوزير علي حسن خليل يثير ضجة واسعة.. ما حقيقته؟
Lebanon 24
فيديو تامر حسني يحتفل بعيد ميلاد إبنة الوزير علي حسن خليل يثير ضجة واسعة.. ما حقيقته؟
07:06 | 2021-03-15
15/03/2021 07:06:56
Lebanon 24
Lebanon 24
لن تصدقوا... كم بلغ سعر كيلو الارّز؟ (صورة)
Lebanon 24
لن تصدقوا... كم بلغ سعر كيلو الارّز؟ (صورة)
16:47 | 2021-03-15
15/03/2021 04:47:37
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:00 | 2021-03-16
لا تعامل مع القطاع العام
04:55 | 2021-03-16
المونة على الشارع
04:54 | 2021-03-16
صراعات مالية
04:53 | 2021-03-16
عدم الرد
04:51 | 2021-03-16
جبهة معارضة
01:43 | 2021-03-16
جهود روسية لتطبيع الأوضاع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية
فيديو
تصريحاته أثارت ضجة.. فنان سوري يكشف كيف نام في الشارع ودعم قصي خولي له (فيديو)
Lebanon 24
تصريحاته أثارت ضجة.. فنان سوري يكشف كيف نام في الشارع ودعم قصي خولي له (فيديو)
21:00 | 2021-03-15
16/03/2021 05:08:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بـ"هاتريك" رونالدو.. "يوفنتوس" يتخطّى "كالياري" في الدوري الإيطالي!
Lebanon 24
بـ"هاتريك" رونالدو.. "يوفنتوس" يتخطّى "كالياري" في الدوري الإيطالي!
21:00 | 2021-03-15
16/03/2021 05:08:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أمل عرفة تهاجم فنانات "السيليكون".. هل قصدت شكران مرتجى؟ (فيديو)
Lebanon 24
أمل عرفة تهاجم فنانات "السيليكون".. هل قصدت شكران مرتجى؟ (فيديو)
23:00 | 2021-03-14
16/03/2021 05:08:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact