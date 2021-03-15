لبنان

دياب ترأس اجتماعاً لمناقشة برنامج الحماية الاجتماعية: للإسراع في وضع آلية تطبيق المشروع

Lebanon 24
15-03-2021 | 20:04
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ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب اجتماعا وزاريا لمناقشة برنامج الحماية الاجتماعية.

وشارك في الاجتماع، الذي عقد عبر تقنية "سكايب"، الوزراء في حكومة تصريف الأعمال: الدفاع الوطني زينة عكر، الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية، العمل لميا يمين، الصحة العامة حمد حسن، الاقتصاد راوول نعمة، التربية والتعليم العالي طارق المجذوب.

كما شارك في الاجتماع الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، مدير عام رئاسة الجمهورية أنطوان شقير، مستشار رئيس الحكومة خضر طالب، ومديرة برنامج الأكثر فقرا لدى رئاسة مجلس الوزراء ماري لويز أبو جودة.

وتحدث دياب في الاجتماع عن "ضرورة الإسراع في وضع آلية تطبيق مشروع الحماية الاجتماعية الذي يفترض أن يشمل ما يقرب من 160 ألف عائلة والممول بقرض من البنك الدولي، بعد أن تم التصديق عليه في مجلس النواب الأسبوع الماضي، وذلك وفقا للتوجهات التي أقرها الاجتماع الوزاري الماضي الذي كان وضع مخطط برنامج الحماية قبل جلسة مجلس النواب".

وشدد على "الإسراع في توحيد لوائح الذين تنطبق عليهم شروط الاستفادة من المساعدات الاجتماعية".

كما تم تكليف لجنة تقنية في هذا الخصوص.
المصدر: الوكالة الوطنية
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