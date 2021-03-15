الاحتجاجات مستمرة... ما هي الطرقات المفتوحة وما هي المقفلة؟

مع الاستمرار في ارتفاع أسعار سعر صرف الدولار في الشوق الموازية، عادت التحركات الاحتجاجية الى الشارع، وعمد عدد من المحتجين الى قطع الطرقات الرئيسية والفرعية اعتراضاً.-أوتوستراد البالما بالاتجاهين- طريق البحصاص- بولفار الزاهرية بالاتجاهين- ابي سمراء- ساحة عبد الحميد كرامي- دوار ابو علي