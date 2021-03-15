لبنان

الاحتجاجات مستمرة... ما هي الطرقات المفتوحة وما هي المقفلة؟

Lebanon 24
15-03-2021 | 20:16
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مع الاستمرار في ارتفاع أسعار سعر صرف الدولار في الشوق الموازية، عادت التحركات الاحتجاجية الى الشارع، وعمد عدد من المحتجين الى قطع الطرقات الرئيسية والفرعية اعتراضاً.
ومن الطرقات المقطوعة:
-أوتوستراد البالما بالاتجاهين
- طريق البحصاص
- بولفار الزاهرية بالاتجاهين
-  ابي سمراء
- ساحة عبد الحميد كرامي  
- دوار ابو علي
- - طلعة المنار
- بشارة الخوري باتجاه وسط بيروت
- العيرونية
- المنية  عرمان
- مرياطة
- مجدليا باتجاه القبة
- سعدنايل
- جديتا العالي
- قب الياس 
-  تعنايل

ومن الطرقات المفتوحة
- طريق عام ضهور العبادية بالاتجاهين
-  امام مصرف لبنان في منطقة الحمرا
- طريق الاوزاعي باتجاه الماريوت الجناح
- الطريق البحرية ذوق مكايل امام شركة الكهرباء
-  طريق الجية
- جسر النملية ضهر البيدر بالاتجاهين
 
 
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