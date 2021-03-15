السعودي: شرطة بلدية صيدا رصدت إحراق أكياس وعلب فارغة لمواد غذائية يشتبه بأنها مدعومة

أعلن رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي في بيان، أن "شرطة البلدية بإمرة المفوض ثالث بدرالدين قوام، رصدت مكاناً في أرض بور إستخدمت فيه عملية إحراق أكياس وعلب فارغة لمواد غذائية يشتبه بأنها مدعومة".وأضاف: "بحسب التحقيقات الأولية وإفادة عناصر الدورية التي رصدت عملية الإحراق، فإنه تم ضبط أدلة في المكان سيتم تسليمها للأجهزة الأمنية المختصة للقيام بالتحقيق وإجراءالمقتضى اللازم".