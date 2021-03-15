لبنان

الحريري تفقد موقع إقامة المستشفى الميداني لمعالجة مصابي كورونا

Lebanon 24
15-03-2021 | 20:43
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 قام الرئيس المكلف سعد الحريري بزيارة تفقدية لموقع اقامة المستشفى الميداني المقدم من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة في الواجهة البحرية لبيروت، والمخصص لمعالجة المصابين بفيروس كورونا.

واطلع من المهندسين والقائمين على سير العمل فيه، على المواعيد المقررة لانجازه والبدء بتجهيزه بالمعدات والطاقم الطبي للبدء بمهماته.
المصدر: الوكالة الوطنية
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