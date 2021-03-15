لبنان

بعد البلبلة بشأن المساعدات التركية لطرابلس هذا ما جرى

Lebanon 24
15-03-2021 | 21:30
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بعدما ضجت المجموعات الإخبارية أمس بموضوع المساعدات التركية المقدمة إلى أبناء طرابلس واتهام البلدية بتوزع قسم كبير منها على المقربين منها، فوجئ  الأهالي مساء اليوم بقيام بلدية طرابلس بتسجيل أسماء المواطنين الراغبين بالحصول على حصص غذائية وتولت عناصر الشرطة البلدية تسجيل الطلبات أمام المبنى البلدي.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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