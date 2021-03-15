لبنان

أخذ وردّ بين مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية وقناة الجديد... وباسيل يدخل على الخط

Lebanon 24
15-03-2021 | 21:31
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أوضح مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ان ما بثته محطة "الجديد" في نشرتها مساء اليوم عن صيغة عرضت على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لتأليف الحكومة الجديدة قوبلت بالرفض والتمسك بالثلث المعطل، هي اخبار كاذبة لا أساس لها من الصحة، اذ لم تعرض على رئيس الجمهورية أي صيغة حكومية جديدة.
 
ولاحقاً ردّ مكتب الاعلام في قناة "الجديد" على بيان رئاسة الجمهورية وقال: ما اوردته  "الجديد" اليوم كان صيغة عُرضت على رئيس التيار جبران باسيل وليس على رئيس الجمهورية الذي التبست عليه الطروحات.
الى ذلك، نفى المكتب الاعلامي لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل نفياً قاطعاً ما ذكرته قناة الجديد في نشرتها هذا المساء عن أن حزب الله طلب من باسيل التراجع عن الثلث المعطل، وأنه رفض. 
وكرر المكتب الإعلامي أن التيار لم يطلب لا الثلث ولا غيره في هذه الحكومة، لا بل عبّر مراراً وتكراراً عن عدم رغبته المشاركة بها مع احتفاظه بحقّه باعطائها الثقة او عدمها بحسب تشكيلة الحكومة وبرنامجها. 

وأهاب بقناة الجديد أن تتوقف عن نشراتها الدعائية والتي ترمي الى هدف وحيد وهو إثارة الغبار للتغطية على فشل الرئيس المكلف سعد الحريري وإفشاله كل المبادرات الحكومية لغرض في نفسه، في انتظار تطور خارجي لم يصل بعد، وربما لن يصل اليه يوماً. فهل على اللبنانيين دفع ضريبة هذا الانتظار انهياراً متزايداً في الاقتصاد؟
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