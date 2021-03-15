بعد الإشكال في المرج...الجيش يوضح

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:



بتاريخ 15 /3 /2021، وقع إشكال في محلة المرج – البقاع الغربي على خلفية رفض مواطنين قيام عدد من المحتجين بقطع الطريق، وعلى الفور تدخلت قوة من الجيش وعملت على فض الإشكال وفتح الطريق، وأعادت الوضع الى طبيعته.

وكان الإشكال الذي وقع تخلله إطلاق نار كثيف.