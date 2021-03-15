لبنان

أزمة محروقات من جديد في عكّار

Lebanon 24
15-03-2021 | 21:44
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تعاني مُحافظة عكّار من أزمة انقطاع مادتي البنزين والمازوت وتبرر المحطات السبب بعدم تسليمها كميات كبيرة من المادتين نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار.
إلا أن المعلومات أكدت أن عدداً كبيراً من الصهاريج يجوب المنطقة  ليلاً لتزويد المحطات بالمحروقات ولكن أصحاب المحطات يزعمون العكس.
وافيد أيضاً أن عدداً من المحطات في قرى الجومة رفض تأمين حاجة السيارات من البنزين أو أصر على تقتير الكميات إلى أقصى حد، في حين أن الصهاريج تعبر بلدات الجومة إلى جرود الهرمل.
وقد ناشد الأهالي رئيس إتحاد بلديات الجومة روني الحاج إجراء المقتضى القانوني اللازم لوقف إذلال الناس أمام المحطات .
المصدر: خاص "لبنان 24"

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